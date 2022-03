Qui come in tutto il Piemonte i fiumi sono in secca.

Un’emergenza ambientale e climatica che è stata più volte denunciata dagli esperti nelle ultime settimane.

Stesso discorso, naturalmente, anche a Venaria per quanto riguarda il Ceronda che continua ad essere ai minimi storici.

Un problema, dunque, ma anche una risorsa: a breve, infatti, partirà la pulizia delle sponde e dei fondali del Ceronda per prevenire le alluvioni. Un lavoro che potrà essere effettuato proprio grazie alla presenza di poca acqua.

L’annuncio è arrivato direttamente dal Sindaco, Fabio Giulivi.