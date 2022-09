Il Sindaco avrebbe voluto fare addirittura un referendum per decidere come riqualificare Viale Buridani ma non sarà possibile. La decisione dell’amministrazione arriverà quindi nelle prossime 3 settimane.

Ci sono 5 milioni di euro da spendere tra Viale Buridani e via Mensa. Tre soluzioni in campo per cambiare Vial Buridani: la prima prevede una riqualificazione conservativa, tutto resta com’è ma diventa un po’ più bello con nuova pavimentazione e nuovi arredi. La seconda possibilità prevede la presenza di un’unica corsia per le auto al centro strada e l’allargamento dei marciapiedi laterali per consentire un passaggio vicino [...]