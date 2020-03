VENARIA. Emergenza Coronavirus: donate il sangue!

Donare il sangue è una di quelle azioni dove non sono previste restrizioni da parte del Decreto “#Iorestoacasa”.

E l’Avis di Venaria, in questa particolare situazione di emergenza rivolge un appello alla città: andate a donare sangue!

E lo si può fare in assoluta sicurezza, come già avvenuto in occasione della donazione del plasma dello scorso 9 marzo e in occasione della donazione di venerdì 13 marzo.

Già, perché ad attendere i donatori – che si sono prenotati attraverso Whatsapp al numero 351-7354350 – c’erano un medico e un infermiere che hanno effettuato una sorta di “mini triage”, con la misurazione della febbre e una breve anamnesi per verificare se il donatore di turno potesse o meno effettuare la donazione.

“Se si hanno sintomi influenzali, febbre o tosse – spiega il presidente Andrea Campasso – si deve stare a casa per il bene di tutti. In sede ci sono disinfettanti e si sta a debita distanza, proprio per ridurre al minimo le possibilità di contagio. E, infine, tutti i locali sono sanificati secondo le normative”.

In questo momento di grande emergenza, donare è quasi fondamentale: “Siamo quasi in emergenza. Bisogna donare sangue il più possibile. Mai come in questa occasione, una sacca di sangue può diventare salvavita. E ricordiamo alla cittadinanza come non si debba avere paura di donare, proprio perché nella sede di viale Buridani è tutto sotto controllo”.

