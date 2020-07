VENARIA. Elezioni: il Movimento 5 Stelle candida Roberto Barcellona

I pentastellati, “campioni uscenti”, decidono di spingere per il 40enne palermitano, residente da anni nella città della Reggia.

Barcellona è grillino della prima ora, avendo già sostenuto, senza candidarsi, Roberto Falcone nel 2015. Attivista – dal 2015 è entrato a far parte del meetup venariese – è un autista della Gtt oltre che essere un militare decorato durante una missione in Kosovo con una medaglia dell’Esercito Italiano per la partecipazione alla missione e una medaglia per impegno sul lavoro dell’Esercito Spagnolo.

Dal 2005 guida i bus e i tram di Torino ed è stato rappresentante sindacale come segretario provinciale di un piccolo sindacato autonomo.

Barcellona ha partecipato alle Parlamentarie del 2018 sul territorio venariese collaborando all’organizzazione di eventi sul territorio comunale (Rifiuti zero e nuovo poliambulatorio di Venaria) e contribuendo al successo del bilancio partecipativo del 2018.

“In questo momento storico è necessario pensare soprattutto al sostegno alle fasce più deboli, all’ambiente, alla mobilità sostenibile, al sostegno delle piccole e medie imprese, agli investimenti di buon senso per ripartire in fretta. Per questo motivo si stanno inserendo nel programma le proposte che i cittadini hanno inviato e le idee che sono state sviluppate in questi mesi grazie anche all’esperienza della scorsa consiliatura”, spiega Barcellona.

Nei prossimi giorni i primi banchetti e l’avvio della raccolta firme per la presentazione della lista.