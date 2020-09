VENARIA. Elezioni, il ballottaggio Giulivi-Schillaci è ufficiale.

Come cinque anni fa, Venaria deve aspettare il turno di ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco. E, sempre come cinque anni fa, allo “spareggio” ci va il Partito Democratico con la sua coalizione.

Ma questa volta non con i favori del pronostico. Perchè, dopo una lunga campagna elettorale durata praticamente un anno, è Fabio Giulivi, candidato del centrodestra unito (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, la civica Venaria Riparte e l’Udc) ha ottenuto un 41.81% (7.330 voti) che fa diventare la sua la performance più importante nella storia del centrodestra venariese.

Schillaci (Pd, Moderati, Venaria Punto e a Capo, Venaria Coraggiosa, Psi/Italia Viva, Demos-Verdi)

invece, è seconda con il 32.37% e 5.674 voti.

Più indietro Alessandro Brescia (Uniti per Cambiare, Per Venaria Insieme, Sinistra Civica) che ha comunque ottenuto un discreto 18.80% con 3.295 voti. Misero il risultato di Roberto Barcellona del Movimento 5 Stelle: per lui il 7.03%, pari a 1.232 voti. E dire che erano il governo uscente…

Commenti