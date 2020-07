VENARIA. Elezioni: ecco tutti i candidati del Pd

Preparata, equilibrata, fresca. Così Stefano Mistroni, segretario del Pd venariese, definisce la lista che il Partito Democratico presenterà alle prossime elezioni amministrative del 20 e 21 settembre prossimi.

Una lista a oggi composta da 23 nomi – un’altra candidata o un altro candidato verrà inserito entro il 5 agosto, ndr – di cui otto donne e quindici uomini.

Le otto donne sono Samanta Aquilino (impiegata allo Sport Club), Alessandra Capuano (agente di polizia a Torino), Irene Pellissero (impiegata nel ramo della medicina privata), Giulia Scribano (già candidata nel 2015 con Venaria Punto e Capo), Gabriella Russo (già candidata nel 2015 nel Pd), Valeria Strazzeri (già candidata nel 2015 nel Pd), Valentina Valente (impiegata in un Caf) e Lorena Zanfretta (già candidata nel 2015 con Venaria Punto e Capo).

I quindici uomini, invece, sono Rocco Concordia (ex consigliere), Franco Carlando (referente ufficio H disabili della Uil Venaria), Pino De Candia (ex consigliere, candidato nel 2015 nel Psi), Pasquale Fragale (già candidato nel 2015 nella lista L’Altra Sinistra per Venaria), Vittorio Loli (ex militare dell’Aeronautica in pensione), Francesco Macaluso (operaio), Daniele Milani (ex presidente dei Giovani Democratici), Stefano Mistroni (ex consigliere), Giovanni Scialò (ex consigliere), Simone Scornavacca (ex consigliere e candidato nel 2015 nel PD), Stefano Subbiani (ex consigliere), Alessio Stefanoni (già candidata nel 2015 con Cambiamo Venaria Reale), Antonio Trimani (ex vigile a Venaria, in pensione da pochi mesi), Raffaele Trudu (dirigente del settore energia), Fabio Tumminello (attuale presidente dei Giovani Democratici).

“Sono molto felice di poter essere accompagnata in questo percorso da persone competenti, preparate e con il giusto mix di esperienza e rinnovamento. Da anni mi occupo di parità di genere, una delle mie deleghe come assessore, e vedere così tante donne, tra candidate, attiviste e simpatizzanti, mi rende orgogliosa del lavoro svolto finora. C’è ancora tanto da fare, ma con voi al mio fianco, questa avventura è solo all’inizio”, commenta la candidata Rossana Schillaci, che durante la presentazione ha voluto ricordare Beppe Giachino, morto pochi mesi fa “ma che fino alla sera prima della sua morte ha lavorato alacremente per questo progetto”.

Mistroni, durante la presentazione avvenuta giovedì sera nel cortile del circolo “Madri Costituenti” di via Palestro, ha ricordato come la lista “sia quella della ripartenza dopo quella sconfitta del 2015 che ci ha permesso di capire tanti errori, che ora non ripeteremo più. Già dalle settimane successive avevamo iniziato un percorso con i nostri giovani e i compagni che non ci hanno mai abbandonato, nonostante una sconfitta così cocente. E quei ragazzi sono in lista ora per queste amministrative così particolari. Una coalizione che rappresenta una grande fetta del centrosinistra cittadino. Sono sincero, lo avrei voluto completo, ma è andata così. Siamo il primo partito che presenta la lista, segno concreto che niente è stato improvvisato. Sono anni che lavoriamo a questo progetto. E sono convinto che, con l’appoggio di tutte le altre forze che completano la coalizione, torneremo a governare Venaria”.

Commenti