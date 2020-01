VENARIA. Elezioni 2020: Schillaci parte dai giardini “Martiri delle Foibe”

Partirà dai giardini “Martiri delle Foibe”, in via Calabresi angolo via Moro, il tour di Rossana Schillaci nei quartieri di Venaria. La candidata a sindaco per il Partito Democratico, Psi, Moderati, Articolo Uno e Possibile, domenica 19 gennaio, dalle 10.30 in poi, incontrerà i residenti della [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti