VENARIA. Ecco la Giunta di Giulivi

Ha ufficializzato la sua Giunta su facebook. Pochi minuti fa. Ecco la squadra del neo sindaco Fabio Giulivi: Gianpaolo Cerrini vice sindaco (Bilancio e Tributi, Fondi strutturali, Economato); Paola Marchese (Sistema Educativo, Istruzione, Asili nido, Tutela degli Animali, Politiche giovanili, Disabilità e Pari Opportunità); Giuseppe Di Bella (Lavori Pubblici, Viabilità, Piano del Traffico e Parcheggi, Edilizia privata, Urbanistica,Servizi cimiteriali, Patrimonio, Ambiente, Politiche gestione rifiuti, Sostenibilità Energetica); Monica Federico (Attività Economiche ed Attività Produttive, Commercio, Lavoro, Turismo, Agricoltura); Luigi Tinozzi (Politiche sociali, Politiche della terza età, Famiglia, Servizi demografici, Elettorale, Trasporti, Sport); Marta Santolin (Cultura, Rapporti con la Reggia, Smart City, Servizio transizione al digitale, Arredo Urbano); Marco Scavone (Manutenzioni, Politiche della Casa, Quartieri e Recupero Periferie).

Il sindaco ha mantenuto per se le deleghe a Sicurezza, Salute, Personale, Polizia Municipale, Comunicazione, Protezione civile, Città metropolitana, Associazionismo e volontariato, Partecipate.

“Oggi ho presentato la Giunta con la quale lavorerò per realizzare il programma elettorale – scrive su facebook il sindaco -. Avevo promesso negli scorsi mesi una squadra venariese, fatta di persone che conoscessero i problemi del nostro territorio e non catapultati da realtà lontane e così è stato.

È una giunta politica, a disposizione di tutti i cittadini, per cercare di risolvere le criticità di Venaria e realizzare i progetti raccontati durante la campagna elettorale.

Ho ringraziato nuovamente il Commissario Ferraris, il Segretario Blencio, il Corpo di Polizia Municipale e tutta la macchina comunale che ha lavorato alacremente nel periodo di commissariamento in piena pandemia. La stessa macchina comunale che in questi giorni mi ha assistito in tutto per riuscire ad essere subito operativi in così pochi giorni. In 8 giorni dalla proclamazione hanno consentito di poter presentare già oggi la mia squadra e lunedì di essere già in Consiglio comunale per l’avvio formare della nuova amministrazione comunale.

Come ho detto all’inizio della conferenza, dopo un anno di campagna elettorale, ora è il tempo di passare all’azione – anche coinvolgendo l’opposizione – raccogliendo le loro proposte quando le riterremo valide per il bene del nostro territorio. Per i nostri cittadini non è importante il colore politico di una proposta se questa è utile…interessa che venga realizzata e su questo ho dato e darò massima disponibilità“.

