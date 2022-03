Accorsi da buon grillino della prima ora non ha tagliato il cordone ombelicale con l’autocrate russo: Vladimir Putin.

È noto, infatti, ancor di più in questi giorni, come il Movimento 5 Stelle delle origini abbia ospitato “simpatizzanti” di Putin. Stiamo parlando di Andrea Accorsi, consigliere comunale di maggioranza per la lista civica del Sindaco Giulivi, Venaria Riparte.

Lui non è una faccia nuova della politica locale ma nella precedente amministrazione, guidata dal Sindaco pentastellato Roberto Falcone, era stato a lungo Presidente del parlamentino locale in quota 5 Stelle. Durante l’ultimo Consiglio Comunale, lunedì sera, Accorsi [...]