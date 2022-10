Gli aveva solo chiesto di abbassare il volume dello stereo e loro, per tutta risposta, lo hanno aggredito.

Questo quanto successo mercoledì scorso a bordo della linea 11 della Gtt, uno dei pullman che collega la Città della Reggia a Torino.

L’uomo alla guida del pullman è stato spintonato ripetutamente colpito, in più parti del corpo, con uno zaino. Perché tanta violenza?

L’autista si era rivolto ai due giovani, poco prima, per farli ragionare.

I due, infatti, sull’autobus, avevano alzato a tutto volume il loro stereo portatile, disturbando gli altri utenti, in particolare un signore anziano.

L’anziano passeggero a bordo ha chiesto loro di abbassare il volume del «Boombox», uno stereo portatile. I giovani, invece, hanno avuto una reazione spropositata nei confronti del pensionato tale da richiedere l’intervento dell’autista che ha fermato il pullman diretto a Venaria, si è alzato dal suo posto ed è andato incontro ai ragazzi per evitare che la situazione potesse degenerare.

Ma quando quell’autista di 54 anni, in forza a Gtt, alla guida del bus “11”, ha provato a far ragionare un 18enne residente nelle Valli di Lanzo e un 25enne di Leini, è stato aggredito. A quel punto i due giovano sono scappati, provando a far perdere le loro tracce lungo via Amati a Venaria, arteria che collega il quartiere Rigola della Reale alla vicina Torino.

In quel momento erano già state allertate le forze dell’ordine.

Altri utenti, infatti, alla vista dell’aggressione, hanno immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e del personale sanitario 118.

L‘autista è stato poi soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale Maria Vittoria. Se la caverà con qualche giorno di prognosi a seguito di una contusione cranica.

I due, giovani, invece, sono stati fermati poco dopo da altre pattuglie dei carabinieri di Venaria, sono stati denunciati.

