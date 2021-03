VENARIA – DRUENTO. Vaccino anti-Covid: nell’Asl To 3 già 2.000 dosi

Il bilancio delle prime giornate di vaccinazione nell’Asl To3, in cui rientrano anche Venaria e Druento, è molto buono. Oltre 2mila persone ultra ottantenni hanno già ricevuto il vaccino, oltre 4000 hanno già avuto conferma, via sms e via mail, del loro appuntamento, tutte le sedi previste [...]



