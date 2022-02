Fa quasi più paura la burocrazia che il Covid. La sintetizza così Federica Rota, 27 anni, raccontando una storia che ha dell’incredibile.

Studentessa di logopedia, vaccinata con tre dosi non riesce ad ottenere il green pass da più di un mese e vive, quindi, come se fosse una no vax.

Questioni burocratiche, informatiche, intoppi di siti e sistemi non le hanno fatto arrivare il tanto agognato certificato verde ormai obbligatorio per la maggior parte delle attività: ristoranti, bar, cinema, teatri ecc ecc.

Alla radice del problema ci sarebbe il luogo delle vaccinazioni: lei, residente a Venaria [...]