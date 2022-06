Hanno fatto servizio davanti alle scuole per tre lustri ma ora l’accordo con l’amministrazione comunale non è stato rinnovato. “Ci sono state incomprensioni con l’attuale amministrazione, siamo partiti nel 2008, con i tre sindaci precedenti siamo sempre andati molto d’accordo”, racconta il Presidente Domenico Rolino. Ora, però, evidentemente la musica è cambiata. Mercoledì 1 giugno hanno svolto il loro ultimo servizio in via Giovanni Boccaccio davanti alla scuola Di Vittorio.

Poco prima di andare via hanno attaccato un bigliettino al cancello per salutare tutti.