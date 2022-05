Uno degli appuntamenti più attesi in Città è l’ Eurovision Song Contest che sarà ospitato domenica 8 maggio presso i giardini della Reggia di Venaria, location scelta per il red carpet dei 40 Paesi partecipanti. In occasione dell’inaugurazione della manifestazione, sabato 7 maggio dalle ore 18,00 alle ore 23,00 si terrà la “Notte Bianca” con artisti di strada, marching band, momenti musicali diffusi. Domenica 8 maggio dalle ore 15,00 alle ore 19,00 proseguiranno i festeggiamenti in Città.

Nel weekend del 14 e 15 maggio, ci sarà l’atteso ritorno della “Festa delle Rose” giunta alla sua [...]