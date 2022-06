Dopo il Sindaco che punta il dito contro i cittadini che non raccolgono la cacca dei cani è il turno dell’assessore ai lavori pubblici e all’ambiente, Giuseppe Di Bella, che se la prende per la sporcizia presente in città.

L’assessore, come anche il Sindaco qualche settimana fa, non ci racconta come risolvere il problema, cosa fare, come fare, quali idee, quali azioni. Si fanno multe? Si fanno sanzioni? Ci sono telecamere?

Boh, nulla di tutto ciò.

L’assessore Di Bella mette i panni del cittadino incazzato e spara a zero contro tutti.