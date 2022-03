Venaria è sporca (l’ha ammesso anche il Sindaco) e si differenzia troppo poco.

Proprio per questo il Consigliere del Partito Democratico, Raffaele Trudu, ha proposto, nell’ultimo Consiglio Comunale, l’introduzione della tariffazione puntuale. “Venaria – spiega – presenta una percentuale Venaria tra le più basse, il 59% contro un target del 65%. Ci sono comuni che stanno già mettendo la raccolta puntuale, significa che ogni utente paga in funzione dei rifiuti che produce e di come differenzia i propri rifiuti. Questo non va confuso con il porta a porta, su ogni sito vengono attribuiti dei [...]



