VENARIA. Dehors gratuiti fino al 31 ottobre

Il commissario straordinario Laura Ferraris ha concesso a bar, ristoranti e luoghi di somministrazione la possibilità di occupare gratuitamente, fino al prossimo 31 ottobre, gli spazi pubblici prospicenti le loro attività lavorative.

“In misura congrua rispetto alle attuali superfici di somministrazione e comunque non superiore a 60 mq, oltre a quanto eventualmente già concesso e vigente”, si legge nella delibera che permetterà un po’ di respiro agli esercenti in questi mesi estivi, soprattutto vista la situazione di emergenza da pandemia, dove le distanze e i divieti di assembramento saranno ancora in vigore per settimane e settimane.

Secondo l’ordinanza, l’occupazione del suolo pubblico dovrà essere effettuata “con elementi di arredo di tipo semplice e facilmente removibili e igienizzabili, quali tavolini e sedie ed eventuali ombrelloni; l’area dovrà essere delimitata con catenelle o cordicelle o, all’occorrenza, con fioriere semplici – si legge nell’ordinanza – gli elementi di arredo dovranno essere adeguati al contesto urbano in cui si colloca il pubblico esercizio”.

Per ottenere il “via libera” ci sarà una procedura semplificata, con dichiarazione sostitutiva da inviare via pec per autocertificare che l’ampliamento o la nuova occupazione saranno messi in atto in osservanza delle norme imperative di legge e salvaguardando i diritti di terzi.

Per Alberto Alberetto, numero uno di Confesercenti Venaria, “questa possibilità sarebbe stato bello fosse stata concessa a tutti i commercianti, indipendentemente se facessero parte del settore ristorazione e somministrazione. Questo per dare una ulteriore mano ai commercianti. C’è da dire, però, che a Venaria è in vigore la Tosap, ovvero la tassa per l’occupazione del suolo pubblico. E non la Cosap, che è un canone annuo. In quest’ultimo caso, il commissario avrebbe avuto più margine di manovra per concederla gratuitamente. Invece, i commercianti che volessero allestire un banchetto esterno supplementare si vedrebbero costretti a pagare per poterlo ottenere”.

Commenti