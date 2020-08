VENARIA. Dall’edilizia al lavoro: ecco il programma di Schillaci

Alla presenza del consigliere regionale Daniele Valle e dell’onorevole Francesca Bonomo, venerdì sera nella sede del circolo “Madri Costituenti” del Partito Democratico, è stato presentato il programma della coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Rossana Schillaci.

“Un programma di cui sono molto orgogliosa e che nasce dall’impegno della nostra comunità e da mesi di confronti, incontri, dibattiti, studio e lavoro. Voglio, innanzitutto, ringraziare i rappresentanti e le forze che compongono la coalizione, che hanno dato un contributo fondamentale alla sua stesura, portando la loro visione della nostra città e della nostra comunità. Ma voglio poi ringraziare i cittadini e le cittadine che, in questi mesi, con generosità e competenza, hanno partecipato con le loro idee, segnalazioni e consigli. Un programma che spazia sui capisaldi della nostra coalizione di centrosinistra: diritti e pari opportunità, lavoro e commercio, ambiente, scuola e tutela di anziani e disabili, senza dimenticare temi molto cari ai nostri concittadini come la viabilità, la riqualificazione edilizia, la sicurezza e il decoro urbano”.

Per Schillaci “non è più tempo per lettere di intenti e vuote dichiarazioni, occorre parlare di Venaria, delle sue criticità, dei suoi punti di forza e dei progetti che abbiamo in mente per renderla una città viva, accessibile e capace di guardare al futuro. Le nostre idee sono ora pronte a diventare patrimonio comune della cittadinanza. Perché questo non è semplicemente il nostro progetto, ma appartiene a tutti i cittadini e le cittadine di Venaria”.

Commenti