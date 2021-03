VENARIA. Covid: vietata la vendita di alcolici in via Mensa e in viale Buridani dopo le 18

VENARIA. Covid: vietata la vendita di alcolici in via Mensa e in viale Buridani dopo le 18. Bottiglie gettate a terra, senza neanche la capacità di riporle in un cestino. Assembramenti. Auto e muri usati come orinatoi a cielo aperto.