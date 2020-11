Il Polo Sanitario di Venaria è diventato un “Covid Hospital”, con decorrenza sabato 31 ottobre.

La scelta sbagliata al momento giusto. Sbagliata perché, in vista della seconda ondata della pandemia, la Regione Piemonte avrebbe dovuto adottare altre strategie che non penalizzare i cittadini che hanno bisogno di cure ordinarie. Momento giusto perché ormai obbligato. La mancata previsione e programmazione ti costringe, oggi, a giocare in difesa, correre ai ripari per salvare il salvabile, nella speranza di un imminente provvedimento governativo che scontentando tutti, metta tutti d’accordo.

Non a caso il Presidente della Lombardia Fontana chiede interventi omogenei in tutto il Paese, per distrarre l’attenzione dalle inadempienze della sua Regione, come di altre che strillano contro il governo (che questa volta si è mosso tardi) per evitare di prendere in proprio provvedimenti impopolari. Altri, come il caso del Presidente Cirio (nella sue passeggiate a Venaria, in campagna elettorale, ha omesso il dettaglio che tra le misure d’emergenza avrebbe chiuso i servizi ai cittadini di Venaria e dintorni), hanno optato per solita politica dei proclami: “domani, tra le prime regioni d’Italia, avremo i tamponi rapidi, quelli con un risultato in 15 minuti, che faremo fare nei laboratori privati, dai medici di base e nelle farmacie, così da dare la possibilità di fare il massimo screening possibile”. Era lunedì 20 ottobre, ancora nulla all’orizzonte.

Intanto, senza troppo rumore, il Presidente della Regione Veneto Zaia, sempre sabato 31 ottobre, ha firmato un’ordinanza che impone a tutti i 3.150 medici di base di effettuare i test rapidi ai propri assistiti, per alleggerire il carico dei Dipartimenti di Sanità Pubblica. Con il duplice obiettivo di azzerare i tempi dell’accertamento diagnostico delle ASL (nel nostro distretto, dopo il primo tampone, rimani in stand by per almeno 8 giorni, se va bene) e identificare tempestivamente potenziali focolai, così da poter attivare le procedure di quarantena necessarie.

Un provvedimento non risolutivo (i test rapidi scontano il rischio di un falso negativo) ma che ha il pregio di ispirarsi ad un principio tanto scontato e sacrosanto da passare inosservato e quindi mai preso in considerazione: se si voleva evitare “l’ingorgo ospedaliero” tra posti letto e terapie intensive, bisognava investire potenziando la medicina di territorio. Chi più dei medici di base (in alcune realtà con studi associati) sono gli operatori prossimi dei cittadini, che opportunamente sostenuti potrebbero (e possono) permettere un reale e puntuale tracciamento dei contagi, indirizzando il paziente alla procedura prevista dal protocollo.

In alternativa e/o in aggiunta, perché non coinvolgere anche le farmacie in un lavoro di rete, con i medici e gli Enti locali per mettere a disposizione spazi e luoghi sicuri dove realizzare i tamponi rapidi, anziché stare 4 ore in coda verso l’ospedale di Rivoli.

A Venaria, abbiamo sia i medici che le farmacie. Anzi abbiamo, a differenza di altri Comuni, un’Azienda Speciale Multiservizi in grado di mettere a disposizione spazi e competenze. Visti i ritardi di Regione e ASL, non credo sia un male organizzarci in proprio, senza aspettare oltre (è già troppo tardi).

Non c’è da inventare nulla. Basta prendere a modello il provvedimento del Veneto, coordinarsi con l’ASL e Regione e realizzare, magari nei locali della piscina, un servizio di accoglienza dove fare un primo screening mirato e avere l’esito in tempo reale.

Sappiamo che alcune categorie di persone sono considerate più fragili socialmente (non solo gli anziani ma anche quelle con malattie croniche) e sono le più a rischio. Abbiamo il dovere di mettere in campo tutti gli strumenti possibili per proteggerli e difenderli.

A Venaria sono tutti indispensabili. A prescindere.

