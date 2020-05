VENARIA. Coronavirus, Tensioplast realizzerà mascherine per la collettività

La Tensioplast, azienda di Venaria che da quasi 70 anni lavora e trasforma la carta, realizzerà fino a quando non sarà terminata l’emergenza sanitaria, mascherine monouso destinate alla collettività. Il progetto, reso possibile grazie alla partnership con la Creativepack di Torino, prevede l’utilizzo di materie prime italiane di altissima qualità, come il tnt filtrante antibatterico della Ahlstrom Munksjo, già certificato dal Politecnico di Torino e di Milano, accoppiato a supporti cartacei di pura cellulosa utilizzati nell’industria alimentare.

“Non è stato semplice rendere ergonomica la mascherina che come supporto al tnt (tessuto non tessuto) utilizza del cartoncino a uso alimentare, ma con un po’ di esperienza e fantasia ci siamo riusciti”, racconta Roberto Scaramuzza, ad Creativepack. Il risultato ottenuto è realizzabile in linee di produzione industriali, che rendono accessibili a prezzi molto contenuti – sotto i 40 centesimi di euro – mascherine monouso per la collettività, neutre e/o personalizzabili.

Pronta la produzione, che può andare dai 200.000 ai 400.000 pezzi al giorno. “La mascherina nasce da una grande sinergia tra persone e aziende, dove l’unione di esperienza e innovazione danno origine all’alchimia che contraddistingue il Made in Italy” spiega Alessandro Ciccone, responsabile tecnico commerciale e Sviluppo “Da mio padre, fondatore dell’azienda nel 1951, a mio nipote, laureato in ingegneria biomedica, tre generazioni hanno pensato, sviluppato e prodotto una mascherina in un periodo di estremo bisogno”

