VENARIA. Coronavirus, il messaggio del Commissario prefettizio

Coronavirus, Venaria: il messaggio del Commissario prefettizio.

“Sono certa che il senso di comunità dei venariesi, che ho potuto apprezzare nei mesi di commissariamento, renderà efficaci le misure di contenimento del Coronavirus”.

A dirlo è Laura Ferraris, commissario prefettizio di Venaria dal giugno scorso. In questi giorni difficili, ha deciso di diffondere il suo pensiero in merito a questa vicenda: “Siamo in una situazione di emergenza conclamata e ogni cittadino è chiamato a contribuire e a collaborare con le Istituzioni, in questo momento difficile per tutto il Paese. La situazione è seria ed è per questo motivo che, profondendo ogni energia, vi lavoriamo da settimane, anche per quanto riguarda la nostra città. Un impegno quotidiano e condiviso, sin dal primo giorno di questa emergenza, con gli altri organi e soggetti coinvolti: tra gli altri, la Prefettura di Torino, la Regione Piemonte, la Protezione Civile, la Asl To3, le Forze dell’Ordine e, naturalmente, il personale dell’Amministrazione comunale tutto, nonché i rappresentanti del mondo scolastico, civile-associazionistico, di categoria, culturale e sportivo”.

Il commissario ritiene occorra “far leva sul senso di responsabilità dei cittadini, seguire le informazioni dei canali ufficiali, evitare la diffusione di false notizie, attenersi alle indicazioni date dalle fonti ufficiali. È categorico evitare che il virus si estenda. Se è fondamentale il supporto e l’accurata azione delle Forze dell’Ordine, come ha recentemente sottolineato il Ministro dell’Interno, per esigere il rispetto delle prescrizioni, è indispensabile il contributo di noi tutti per ottenere dei significativi risultati nell’abbattimento dell’espansione del Coronavirus. Non bisogna creare un senso di allarme eccessivo: il momento è certamente grave, e, proprio per questo, occorre che ciascuno di noi, consapevolmente, faccia la propria parte. Tutti. Dagli anziani ai più giovani”.

L’invito è di non compiere “gesti che possano essere nocivi a sé e agli altri. Rinunciamo a qualcosa adesso per sconfiggere l’epidemia più velocemente”.

