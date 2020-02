VENARIA. Con la consegna delle chiavi è già Real Carnevale

In sala consiliare erano presenti, sabato scorso, la Pro Loco di Altessano e Venaria, la Famija Turinesia, l’associazione La Crisalide di ieri e di oggi, il Gruppo Storico Conti di Cremieu, le maschere di Piossasco, Asilè e Asilera, Gianduja di Pianezza, l’associazione Armonia, oltre a Marco Perazzolo in rappresentanza de “I Retroscena”.

“Sarà un carnevale per i bambini, dove i grandi saranno co-protagonisti – spiega Francesco Scrudato, presidente del Comitato Carnevale Venaria – Una festa per gli oratori e le associazioni. Dove non mancherà la solidarietà, visto che grazie alla Pro Loco, l’incasso della polentata pre Carnevale verrà devoluta alla parrocchia di Santa Maria per il rifacimento della facciata”.

Il programma del 42esimo “Real Carnevale” – che gode del patrocinio del Comune di Venaria – partirà alle 12 con la “Grande polentata” a cura dell’associazione Turistica Pro Loco Altessano Venaria Reale e l’associazione Cuochi di Torino.