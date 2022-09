A fine giugno l’osservatorio ha lanciato un’indagine sulla Torino Ceres per capire chi prende i mezzi pubblici e chi le prenderà dopo il completamento della linea che è attesa per il 2024. I risultati parlano chiaro: con un sistema di trasporti più efficiente più persone utilizzerebbero i servizi di trasporto pubblico.

In tutto ciò, anche per i venariesi, la riapertura della Torino Ceres (prevista per gennaio 2024) rappresenta uno snodo fondamentale. Qui, lungo la Torino Ceres, sul territorio di Venaria, ci sarà la riattivazione della stazione Rigola per il quale si attendono i lavori.

“Presentiamo – raccontano [...]