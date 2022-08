“In sede di commissione è emerso che le realtà commerciali e industriali che avevano diritto alle agevolazioni per la TARI non sono riuscite a fare richiesta, motivo per cui si è venuto a creare un avanzo nelle casse dell’amministrazione. Come mai queste aziende non hanno fatto richiesta? È semplice: la comunicazione da parte dell’amministrazione, a riguardo dell’argomento, non è stata sufficiente” ha affermato Raffaele Trudu, consigliere di minoranza del Partito Democratico, in occasione del consiglio comunale di lunedì 25 luglio.

Le agevolazioni inerenti alla TARI, infatti, rientrano all’interno del cosiddetto “fondone Covid”, un trasferimento [...]