VENARIA. Completata la potatura degli alberi in via Di Vittorio, nel quartiere di Altessano

E’ stata completata, dal personale della società partecipata comunale Gesin, la potatura degli alberi in via Di Vittorio nel quartiere di Altessano. Una potatura che i residenti attendevano da sei anni, con i rami che ormai arrivavano al sesto piano di stabili da sette-otto piani. “Ora, [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti