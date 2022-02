A Venaria, città di 33 mila abitanti, le commisioni consiliari sono praticamente delle riunioni di condominio.

Da quando c’è la pandemia, infatti, le sedute si svolgono a distanza tramite l’utilizzo delle piattaforme che, ormai, negli ultimi due anni abbiamo imparato a conoscere.

Possono partecipare solo i condomini (in questo caso sono i consiglieri) mentre per gli altri (cittadini, giornalisti, curiosi ecc ecc) non c’è nessuna possibilità di seguire, in diretta, i lavori propedeutici al Consiglio Comunale.

Una sorta di unicum per un Comune di questa grandezza, sono infatti, ormai, centinaia i Comuni che, nonostante la [...]