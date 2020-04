VENARIA. Centro Restauro, in crescita le attività 2019

Piano strategico articolato. Anche un restauro al Santo Sepolcro

Il 2019 per il Centro Conservazione e Restauro de La Venaria Reale è stato un anno di enorme crescita in tutti i settori del Restauro: dipinti, scultura, arredi, tessuti, arazzi, tappeti, metallo, ceramica, vetro, carta e fotografia. Con un incremento di attività in vari campi grazie anche ai sostenitori, tra i quali spicca la Compagnia di San Paolo. E’ quanto emerge dal Report annuale del Centro che è stato presentato online, con diversi contributi video in luogo della consueta conferenza stampa al Centro. “I laboratori sono chiusi per l’emergenza Covid, ma il lavoro non si è mai fermato per onorare il Piano strategico pluriennale recentemente approvato e che vede tra i suoi interventi più importanti un restauro nella Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme”, afferma il presidente Stefano Trucco. Insieme al segretario generale della Compagnia di San Paolo, Alberto Anfossi, Trucco ha sottolineato come il piano di sviluppo sia articolato lungo tre assi: internazionalizzazione, innovazione e cultura. Altro importante cardine è l’alta formazione grazie al più importante corso di laurea in Italia in Conservazione e Restauro in convenzione con l’Università di Torino.

