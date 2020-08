VENARIA. Cento ore per curare l’aiuola “fai da te” lungo via Leonardo da Vinci

Chi vive nella zona del “Centro Commerciale” probabilmente si è imbattuto in un signore che, quotidianamente, tagliava l’erba nella fetta di verde vicino casa, toglieva l’erbetta dal marciapiede e i polloni dagli alberi.

Con il consenso del Comune, Luciano Raimondi – conosciuto ai più per essere il tesoriere del Pd e, ora, candidato nella lista di Venaria Punto e a Capo – ogni giorno si è messo lì, passando diverse ore nel rendere più bella quella striscia di verde che costeggia i palazzoni di via Leonardo da Vinci.

Creando anche delle belle aiuole che ora adornano gli alberi di quei primi duecento metri di via, tanto per intenderci dalla rotonda dei carabinieri in direzione del Centro stesso.

E lo ha fatto portando pietre, ghiaia, pezzi di legno.

“Tutto materiale trovato qui intorno. Parti di alberi tagliati dalle ditte incaricate del Comune fino alle pietre che sono emerse dagli scavi per la posa daella fibra ottica. Avevo comprato delle sementi e dei fiori, ma i troppi cani lasciati liberi e qualche vandalo hanno fatto il resto. E allora mi sono limitato a creare queste semplici opere che spero possano piacere a chi passa in questa zona. A questo aggiungo un tosaerba a pile, che mi ha permesso di tagliare i polloni, ovvero quelle foglie verdi che vediamo spuntare dalla base degli alberi in ogni parte della città”.

Ma quante ore ha dedicato a questo progetto?

“Almeno un centinaio. Ma l’ho fatto con il cuore. Sono pensionato, ho molto tempo libero e voglio impiegarlo così. Se tutti noi riuscissimo a dedicare del tempo alla nostra città, avremmo una Venaria più bella e curata”, conclude un soddisfatto Raimondi.

