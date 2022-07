Scontro furibondo in Consiglio Comunale durante l’approvazione delle ultime variazioni di bilancio.

Tutto ruota intorno alla gestione delle risorse: 260 mila euro spesi per una nuova area cani (260 MILA EURO?!) e 100 mila euro di avanzo del consorzio socio assistenziale (in aggiunta a quanto già si spende) per coprire le ultime emergenze sociali.

A puntare il dito contro l’amministrazione ci ha pensato il consigliere del Pd, Raffaele Trudu.