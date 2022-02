Il “Sindaco per eccellenza” a Venaria, Giuseppe Catania, se lo ricordano tutti così.

L’ex primo cittadino ha ricoperto la più alta carica cittadina per tre mandati, dal 1995 al 2005 e poi dal 2010 al 2013.

Arrivato a Torino alla fine degli anni dalla “sua” Gerocarne, in provincia di Vibo Valentia, dopo aver frequentato il liceo “Morelli” a Vibo, si è laureato in Medicina, in Patologia Generale, Oncologia e Medicina interna, iniziando la sua attività prima al San Giovanni Vecchio e poi all’ospedale Valdese a Torre Pellice.

Poi arriva il concorso a Venaria, che vince, diventando così [...]