VENARIA. CASO PICCOLA REGGIA “Mia mamma era rimasta nella struttura per evitare di prendersi il Covid”

A parlare per tutti i familiari ci ha pensato lei, Marisa Girelli, figlia di una residente stroncata dal Covid mentre era in un letto della struttura. Era lì solo per fare riabilitazione post rottura del femore: non è mai più tornata a casa. I polmoni erano pieni [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti