La casetta dell’acqua di Smat presente in piazza Nenni, nel quartiere Rigola, a Venaria, deve essere ancora inaugurata.

Eppure qualcuno ha deciso di battezzarla a modo suo. Ovvero con delle scritte, in rosso e nero, che ora campeggiano in bella mostra sulle due porte della struttura, quelle che permettono la manutenzione della struttura.

L’ennesimo atto vandalico in città ha fatto imbestialire il sindaco Fabio Giulivi, che in questi mesi sta portando avanti una battaglia, come amministrazione comunale, sul tema.

“Stiamo cercando l’autore o gli autori del gesto per procedere con la denuncia ed il conseguente risarcimento. Anche [...]