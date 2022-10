Polisportiva e Uisp non vanno bene per gestire il Rotelliere per anni e anni ma vanno bene per gestirlo per ulteriori sei mesi.

È più o meno questo il caos nato dall’ultima decisione dell’Amministrazione Comunale.

Al centro della questione c’è l’impianto sportivo “P. Sette” di via Boccaccio 24.

Dopo il “caso Virtus”, quindi, è in arrivo un altro pasticcio: la gestione del rotelliere va avanti a proroghe.

La prima l’11 gennaio del 2021, la seconda il 21 giugno del 2021, la terza il 29 novembre del 2021, la quarta il 28 giugno del 2022, la quinta (l’ultima) il [...]