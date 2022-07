In settimana è andata in scena la commissione lavori pubblici: si è discusso di parcheggi, aree blu e di zona unica. Si tratta della seconda commissione in poche settimane, il percorso verso la nuova organizzazione ormai va avanti abbastanza spedito.

L’intenzione dell’amministrazione è quella di uniformare il costo dei parcheggi nelle zone blu: un euro dappertutto.

Oggi, invece, la tariffa è diversificata in base alle zone: in alcune aree il costo è sotto un euro, nell’area centrale, invece, è già di 1 euro.

E a chi chiede l’eliminazione delle strisce blu tocca rispondere che l’intenzione della giunta [...]