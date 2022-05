Via la cittadinanza a Silvia Baraldini, è questo il succo di una mozione ad hoc portata in Consiglio Comunale dalla maggioranza. Un documento firmato dai consiglieri di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Venaria Riparte (la lista civica del Sindaco Fabio Giulivi).

Si propone le revoca del dicembre del 2007.

Con una cerimonia svoltasi nella sala del Consiglio Comunale, l’amministrazione di Venaria aveva conferito, il 1 dicembre 2007, la cittadinanza onoraria a Silvia Baraldini, ex attivista, in quel momento libera grazie all’indulto, che aveva scontato 23 anni di carcere negli Stati Uniti per associazione sovversiva, [...]