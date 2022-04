I consiglieri di minoranza Alessandro Brescia, Mariachiara Catania, Rossana Schillaci, Stefano Mistroni, Raffaele Trudu, Roby Barcellona (uscente), Caterina Terrizzi (entrante), Barbara Dafne Virga e Giuseppe De Candia hanno rilasciato il seguente comunicato sul tema “Virtus”, rispondendo anche ad un lungo post pubblicato da Giulivi su Facebook di cui abbiamo riportato alcuni stralci nell’articolo qui sopra.

“Ancora una volta, per risolvere questioni delicate ed importanti, il Sindaco si avvale di interminabili monologhi sui social anziché ricondurre il confronto nelle sedi istituzionali deputate. Tante parole per un’unica amara verità: ad oggi non c’è ancora una data [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.