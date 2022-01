Venaria non dimentica.

In occasione del Giorno della Memoria, infatti, la Reale ha organizzato una serie di iniziative per commemorare le vittime dell’Olocausto, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio comunale e in collaborazione con Comitato della Memoria, Anpi, Fondazione Via Maestra, Pro Loco Altessano-Venaria Reale, 296 Model Venaria e gli Istituti Comprensivi 1 e 2.

Gran merito deve essere rivolto al personale di Gesin, la partecipata comunale, per la posa delle pietre di inciampo, i sampietrini con la testata in ottone a ricordo dei deportati nei campi di concentramento, e che sono state posizionate [...]