VENARIA. Arrestati due pusher, vendevano crack

A Venaria, i carabinieri hanno arrestato due pusher africani residenti a Torino, un 27enne senegalese, operaio, e uno di 22 anni, risultato irregolare nel territorio italiano. Il primo è stato arrestato per un’ordinanza di custodia in carcere in quanto responsabile di diverse attività di spaccio di hashish, crack e marijuana in diverse aree della città di Venaria Reale e della periferia nord di Torino. Il secondo, un gabonese di 22 anni, aveva 32 grammi di crack e 480 euro, possibile provento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

