Sono stati bloccati a bordo di una macchina dopo aver rubato otto capi d’abbigliamento di prestigiosi marchi in un negozio di Venaria, per un valore di circa 900 euro. La refurtiva è stata trovata nella loro macchina, oltre a 2000 euro in contanti. A Venaria, i carabinieri della Compagnia di Susa, in collaborazione con i colleghi della Reale, hanno arrestato per furto aggravato tre peruviani, due uomini e una donna, di 25, 45 anni e 42 anni, i primi due sottoposti all’obbligo di dimora nel comune di Torino. Un uomo e una donna, [...]





