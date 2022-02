La Giunta comunale, nel giugno 2021, ha previsto una riduzione della tassa rifiuti per le attività non domestiche (commercianti, imprese, uffici etc.) per complessivi 350 mila euro complessivi da calcolare sulla parte variabile della tariffa, commisurandole pertanto alla minor produzione di rifiuti originata dalle reiterate sospensioni o chiusure delle attività a seguito dei numerosi provvedimenti nazionali o locali.

Analogamente è stato previsto per le utenze domestiche (famiglie) un incremento delle agevolazioni tariffarie a secondo del valore del proprio ISEE.

L’esenzione totale dal pagamento è stata portata da una soglia di 2 mila a 6 mila euro, mentre il tetto massimo di riduzione è stato portato da 15 a 16 mila euro, con un analogo investimento da parte del Comune di 330 mile euro.Su proposta dell’assessore al Bilancio e Tributi, Gianpaolo Cerrini, l’amministrazione ha deciso di riaprire il termine utile per la presentazione delle istanze volte all’ottenimento delle agevolazioni Covid-19 previste per le utenze domestiche e non domestiche TARI, prorogandolo sino al 31 marzo 2022, dando contestualmente atto che qualora l’utenza abbia già provveduto a pagare la rata di saldo con scadenza 31 gennaio 2022, la differenza spettante sarà compensata sulla TARI dovuta per l’esercizio 2022.

“Infine, – spiegano dal Comune – si ricorda che gli scostamenti sul calcolo della tariffa, rispetto all’anno precedente, non sono stati dettati da aumenti voluti dal Comune, bensì da un diverso rapporto tra quota variabile e quota fissa imposto per legge a tutti i Comuni, da parte dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente), che prevede di dare più peso al numero dei componenti del nucleo familiare rispetto alle dimensioni dell’alloggio. Proprio per cercare di sterilizzare questo aumento che colpisce i nuclei più numerosi, l’Amministrazione comunale ha deciso di incrementare con maggiori fondi le esenzioni e le riduzioni legate al valore ISEE. La modulistica per accedere alla procedura di richiesta di agevolazione è reperibile sul sito del Comune”.

Commenti