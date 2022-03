Il Ponte Castellamonte è tornato agli onori della cronaca.

Un paio di settmane fa, sulle colonne de La Voce, avevamo parlato dell’ormai prossimo abbattimento del ponte. La notizia aveva scatenato una mezza sollevazione sui social da parte dei cittadini al grido di “è un pezzo di storia, non abbattetelo”. 10 anni fa il Comitato Cento Fiori aveva raccolto più di 4500 firme per dire “No” all’abbattimento del Ponte Castellamonte, una sorta di “monumento” in città che resiste da più di 140 anni.

Il tema è stato nuovamente affrontato in Consiglio Comunale lunedì scorso dal consigliere [...]