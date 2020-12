VENARIA. Acquisti di Natale: ecco dove si può fare un regalo sospeso

In queste festività così atipiche, prosegue l’iniziativa “Un presente per il futuro” dell’assessorato al Commercio di Venaria, che ha il duplice scopo di far fare acquisti alla cittadinanza nei negozi cittadini, risollevando l’economia venariese, e, allo stesso tempo, pensare alle famiglie in difficoltà con l’idea del “regalo [...]



