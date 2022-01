Nuove giornate dedicate alla vaccinazione dei ragazzi tra i 5 e gli 11 anni vengono organizzate dall’Asl To3, la realtà sanitaria di riferimento per Venaria e Druento.

Giornate che saranno su prenotazione ma con l’obiettivo di “velocizzare al massimo la campagna vaccinale dei bambini, al centro dell’emergenza contagi con la ripartenza delle lezioni scolastiche”, spiegano dalla direzione sanitaria dell’Ente.

In queste giornate sarà quindi sospeso l’accesso libero, che rimane disponibile in tutte le altre sedi del territorio. Come, ad esempio, la stessa Venaria, dove al Polo Sanitario di via Don Sapino 152 i giovani [...]