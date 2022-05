Nuovo “round” sul “caso Virtus”. Questa volta il tema è approdato in Consiglio Comunale grazie ad una interrogazione presentata dai consiglieri di minoranza Alessandro Brescia (Uniti per Cambiare) e Rossana Schillaci (Partito Democratico).

“Qualche giorno fa – racconta Brescia – ci è arrivata una Pec della società che affermava l’indisponibilità del Sindaco ad occuparsi della vicenda, ad individuare l’assessore allo sport e l’Asm come interlocutori, l’indisponibilità dell’assessore ad avere un incontro con la Virtus. Abbiamo anche chiesto una commissione per trattare la questione, è vero che non raggiungeva il quorum obbligatorio per convocarla ma aveva [...]



