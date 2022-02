Prosegue il lavoro dell’amministrazione comunale per recuperare i beni abbandonati presenti in città.

Venerdì mattina insieme all’Assessore ai lavori pubblici Giuseppe Di Bella, ai tecnici del Comune unitamente a quelli del Demanio l’amministrazione ha effettuato un sopralluogo all’interno dell’ex Caserma (in foto) dei Carabinieri in via Medici del Vascello abbandonata ormai da quasi 30 anni.