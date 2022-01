Restyling grazie ai soldi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Così si rifarà il look lo stabile di proprietà comunale di corso Matteotti 59, palazzina in uso ad Atc. La Reale ha ottenuto 700mila euro per la riqualificazione.

L’immobile era candidato al programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” previsto dal piano per l’edilizia sociale della Regione Piemonte e finanziato con i fondi del Pnrr.

“Si tratta dell’unico stabile di proprietà comunale, in edilizia sovvenzionata che rispondeva ai requisiti del bando. Abbiamo ottenuto il 100% dell’importo richiesto – spiega [...]