Si concluderanno entro il mese di aprile, per un costo complessivo di 200mila euro, i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del cavalcavia di via Tripoli a Venaria, sulla ferrovia Torino-Ceres, nel quartiere di Altessano.

I lavori sono partiti a distanza di otto mesi dalla scoperta di problematiche strutturali, a seguito di una ispezione.

Ispezione voluta dall’Amministrazione Comunale e che aveva permesso di scoprire il manto stradale logoro, calcinacci caduti e l’ammaloramento del calcestruzzo, con i ferri del cemento armato in bella evidenza: i tecnici comunali, però, avevano precisato come non vi fossero problemi [...]