VAUDA. La Regione Piemonte, con il suo Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali, e ANUU Associazione dei Migratoristi Italiani per la conservazione dell’ambiente naturale scendono in campo con il comune di Vauda per l’iniziativa “Puliamo la Vauda”.

“Il 13 marzo – ci racconta Alessandro Fiorio sindaco di Vauda Canavese – alle ore 8 ci ritroveremo in piazza Aldo Moro e formeremo i gruppo assegnando le località su cui intervenire con la pulizia.

Si lavorerà fino alle 12,45 e alle 13,15 pranzo presso il pala Vauda chi vorrà [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.