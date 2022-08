VAUDA. Quei 50mila euro che arrivano dal Ministero ogni 365 giorni da tre anni a questa parte, l’amministrazione li userà per migliorare la sicurezza stradale a Palazzo Grosso.

Quei fondi erano stati pensati, a livello ministeriale, per essere messi a disposizione dei piccoli Comuni per incoraggiare lavori di efficientamento energetico sugli edifici di proprietà pubblica, ma anche opere di messa in sicurezza delle strade che passano per i paesi.

Attraverso il decreto dell’11 novembre 2020, poi, il Ministero dell’Interno aveva sbloccato altri 497milioni 220mila euro da aggiungere a quelli già stanziati negli anni precedenti fino al [...]